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Сестра похищенной оппозиционерки Колесниковой: она собиралась идти до конца

8 сентября, 21:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мария Колесникова не собиралась уезжать из Беларуси, говорит Татьяна Хомич

До похищения белорусскими спецслужбами Мария Колесникова, член политсовета Координационного комитета белорусской оппозиции, не собиралась покидать страну. Об этом ее сестра – Татьяна Хомич – рассказала в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

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По словам девушки, которая уже находится в Украине, Мария все время говорила, что не намерена никуда уезжать из Беларуси, и останется в республике до самого конца.

"Поэтому, когда говорят, что она уехала, собиралась уезжать, планировала уезжать – это неправда", – подчеркнула Татьяна.

Последний раз сестры общались в ночь на понедельник, 7 сентября, и Мария говорила, что у нее все хорошо.

"Как раз накануне днем в Беларуси прошел марш, у нее (Марии) было очень хорошее настроение. Я знаю, что она встречалась с командой вечером. Разговор был более такой семейный", – вспоминает молодая женщина.

На вопрос о том, откуда родственники похищенного политика получают информацию о ее местонахождении, Татьяна рассказала:

"Вся информация поступает только из официальных источников, из СМИ, заявление Пограничного комитета Беларуси, что она была задержана, что она находится в Мозырьском пограничном отряде, населенный пункт Прудок, воинская часть 1257. Других сведений о ее местонахождении у нас нет".

По ее словам, защитники политика в Минске и Мозыре делают все возможное, для установления местонахождения Марии Колесниковой и ее защиты.

"Адвокаты делают все возможное и в Минске... Также у нее уже есть адвокат из Мозыря, который обратился в эту часть и взял на себя ее защиту", – говорит Татьяна Хомич.

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Она снова вспомнила последний разговор с сестрой:

"Мария устала и собиралась отдыхать, у нее было хорошее настроение, бодрый настрой как всегда идти до конца и продолжать то, что она делает", – подытожила Татьяна.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал подробности похищения Марии Колесниковой, во время которого были использованы российские спецслужбы, а сама политик порвала паспорт, чтобы не быть выдворенной за пределы Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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похищение оппозиция выдворение Мария Колесникова координационный совет

Источник: Сегодня

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