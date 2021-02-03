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Блокировка каналов: Аваков поддержал санкции

3 февраля, 18:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава МВД назвал причину запрета на вещание "112", NewsOne и Zik

Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции в отношении трех украинских каналов – "112", NewsOne и Zik – было его прямой обязанностью и проявлением государственной позиции.

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Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, подчеркнув, что поддерживает этот шаг.

По его словам, запрещенные к трансляции телеканалы "системно занимались грубой антиукраинской пропагандой".

"Хочу предостеречь: не надо путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Я всегда был последовательным в этом вопросе, и поэтому искренне поддерживаю этот своевременный и государственный шаг президента Зеленского", – отметил Аваков.

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Он напомним, что решение ввести санкции основано на постановлении Верховной Рады двухлетней давности, а также на материалах Службы безопасности Украины.

"Война – время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие – прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО", – считает Аваков.

Он пообещал, что МВД будет "четко и в рамках закона" следить за выполнением решения СНБО и указа президента Украины.

Напомним, что США уже поддержали блокировку трех каналов, назвав это мерами по противодействием злонамеренному влиянию России.

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телевидение телеканалы Арсен Аваков санкции блокировка каналы

Источник: Сегодня

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