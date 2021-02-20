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"Благодарны за свободу": Шмыгаль почтил память Небесной Сотни

20 февраля, 10:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Всех погибших объединяло чувство достоинства и чести, готовность отстаивать свои права и свободы, говорит премьер

Революция Достоинства стала определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства. Она определила необратимость европейского пути Украины. А Герои Небесной Сотни стали олицетворением мужества и самоотверженности.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telefram-канале.

"Сегодня Украина чтит память Героев Небесной Сотни. С 18 по 21 февраля 2014 года в Киеве развернулись трагические события Революции Достоинства. Десятки людей отдали жизни, защищая украинские ценности. Это были разные люди: студенты, успешные предприниматели, пенсионеры из разных уголков Украины и из-за рубежа. Самому младшему было 17 лет, а самому старшему – 82. Но всех их объединяло чувство достоинства и чести, готовность отстаивать свои права и свободы", – напомнил глава украинского правительства.

По его словам, высокая ответственность и общая задача каждого из нас – построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции Достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности Евромайдана от российской агрессии.

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"Небесной Сотни благодарны за свободу" , – подытожил Денис Шмыгаль.

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Напомним, в День памяти Героев Небесной Сотни президент Владимир Зеленский почтил подвиг участников Революции Достоинства в Киеве.

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Евромайдан революция достоинства Герои Небесной Сотни Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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