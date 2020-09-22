Бизнесмен из Казахстана встретился с Зеленским и раскрыл свои планы в Украине

В Украине появится еще один иностранный реформатор

Пока глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили рассказывает, как чиновники тормозят реформы, в Украине появится новый реформатор – предприниматель из Казахстана Маргулан Сейсембай. Он встретился в Офисе президента с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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"Встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно", – написал он на своей странице в Facebook.

Сейсембай отметил, что может надолго "застрять" в Украине, поскольку его здесь ждет "большая, интересная и кропотливая работа".

"Президент Зеленский мне очень понравился как человек. Общительный, приятный, скромный. Собеседника слушает очень внимательно. Сильно переживает за страну", – подчеркнул бизнесмен.

Также он сразу предупредил недоброжелателей, что намерен помочь Украине и не собирается здесь заниматься революциями или какой-то оппозиционной деятельностью.

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"Я здесь занимаюсь своим любимым делом – эффективностью процессов. Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу госаппарата", – резюмировал Сейсембай.

Маргулаан Калиеевич Сейсембаев — казахстанский предприниматель, председатель Совета Директоров компании "Сеймар" (1991—2009). Акционер АО "Альянс Банк" (до 2009 года). Президент Федерации Шахмат Казахстана (2007—2009).

Как сообщали новости "Сегодня", на днях главный реформатор страны Михеил Саакашвили рассказывал, как сделать Украину привлекательной для инвесторов. По словам чиновника, планируются три первоочередные реформы.

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