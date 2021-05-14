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"Биологическое существо": избитый "слуга народа" предложил изолировать Барну

14 мая, 12:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Завтра Барна может наброситься на людей на улице, поэтому ему нужна оценка психологов, считает Соломчук

Дмитрий Соломчук и Олег Барна. Коллаж "Сегодня"

Дмитрий Соломчук и Олег Барна. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук после драки с экс-нардепом Олегом Барной в прямом эфире считает, что его обидчик должен понести ответственность за свои действия и намекнул на иск.

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Об этом он написал в своем Telegram.

Он объяснил, что прямой эфир телеканала – это не улица, где на удар надо отвечать ударом, а зрители должны видеть конструктивную дискуссию, а не то, как "неадекватный человек позволяет себе подло ударить другого в лицо".

"Завтра Барна может наброситься на людей на улице или совершить другие неадекватные действия, которые нуждаются в оценке психологов. Он должен нести ответственность перед законом, поэтому я поступаю как гражданин правового государства. Неадекватность не должна порождать неадекватность, а иметь соответствующие правовые последствия. Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих", – написал Соломчук.

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Отметим, что Олег Барна достаточно известный "боец прямых эфиров". Так, в декабре 2018 года в прямом эфире подрались Барна и Левченко. Тогда еще нардепа от БПП зацепили слова коллеги от "Свободы" о таране трамвая в пьяном виде в Киеве, после чего пошли в ход кулаки.

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В апреле 2019-го Барна напал на представителя команды Зеленского.

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