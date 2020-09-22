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Безвизу ничего не угрожает: ЕС успокоил Украину

22 сентября, 18:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава европейской дипломатии озвучил хорошую новость для украинцев

На данный момент безвизовому режиму Евросоюза с Украиной ничего не угрожает – страна продолжает соответствовать требованиям соглашения, несмотря на последние решения Верховной Рады.

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Об этом на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве 22 сентября заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил о том, что в рамках механизма приостановки безвиза ЕС регулярно публикует отчеты по соблюдению всех требований – последний обнародовали 10 июля.

"Этот отчет подтверждает, что Украина продолжает соответствовать всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом", – подчеркнул Боррель.

При этом он отметил важность "дальнейшей эффективной, независимой работы антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов" и заверил Украину в поддержке ЕС касательно создания антикоррупционной инфраструктуры.

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Напомним, ранее в этот же день замглавы МИД Украины Эмине Джапарова также заверила в том, что Киев не получал от Брюсселя сигналов о пересмотре безвизовой политики.

В то же время, представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано указал на обеспокоенность Брюсселя последними решениями Конституционного суда по закону о НАБУ.

Больше об отношении украинцев к безвизу с ЕС смотрите в видеосюжете:

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безвиз Жозеп Боррель
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