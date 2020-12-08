"Беспрецедентный случай": в ОПУ подвели итог парижским договоренностям по Донбассу

За год далеко не все выполнено, о чем договаривались Зеленский, Путин, Макрон и Меркель

Договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года не выполнены полностью, но в целом дали очень неплохой и "беспрецедентный" результат.

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Об этом рассказал в комментарии УНН спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он считает, что парижские договоренности сработали 50 на 50.

"Это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. И даже многие страны, которые уже имели дело с такими вещами, говорят нам, что они наблюдают достаточно беспрецедентные вещи", – сказал советник главы ОПУ.

Главными достижениями Арестович назвал сам факт возобновления "нормандского формата", возвращение пленных, за 2020 год в 10 раз уменьшились потери ВСУ на Донбассе в сравнении с 2019-м, в 5,5 раза уменьшилось количество обстрелов.

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Также он отметил недавний разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, во время которого было "подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических советников.

"Путин сказал, что он поддерживает работу политических советников. Посмотрим, что будет во время заседания подкомитетов и общего заседания ТКГ (16 декабря), последнего в этом году. Там будут также делать итоги работы и за год, и за год после парижских договоренностей", – добавил Арестович.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Франции, Германии и России встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. Читайте подробнее об итогах встречи Зеленского и Путина и о главных результатах "нормандской встречи".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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