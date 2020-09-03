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"Бесчеловечная расправа Кремля": в МИД отреагировали на отравление Навального

3 сентября, 00:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Только санкции могут заставить власти России прекратить совершать преступления

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на полученные в Германии доказательства наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом".

Украинские дипломаты "убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком".

"Только единодушное решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", – резюмировали в МИДе.

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Обнаруженные немецкими врачами признаки отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок", могут осложнить диалог с Россией как США, так и всего мира. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря, представитель бюро Госдепа по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Также мы сообщали, что обнаружение немецкими врачами "Новичка" в организме Алексея Навального обрушило рубль.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия МИД отравление Украина Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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