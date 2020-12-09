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Берлин призвал Москву надавить на боевиков Донбасса: "Минск" надо выполнять

9 декабря, 19:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нужно использовать импульс, который дает перемирие, говорят в кабмине ФРГ

В Берлине положительно оценивают перемирие на Донбассе и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после "нормандского" саммита в Париже 9 декабря 2019 года, в том числе обмен пленными, хотя и констатируют, что Минские договоренности пока не выполнены.

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Об этом со ссылкой на представителя кабмина ФРГ сообщает ТАСС.

"Это, без сомнения, развитие в правильном направлении, – констатировали в правительстве Германии. – Нужно использовать импульс, который дает перемирие".

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В кабмине ФРГ также призвали Москву как сторону, подписавшую Минские договоренности, использовать свое влияние на непризнанные "республики" Донбасса, чтобы продвинуться в реализации "Минска".

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"Правительство ФРГ было и остается готовым и впредь вместе с Францией работать над прояснением открытых вопросов", – отметили в Берлине, констатировав, что "предстоит еще много работы".

Напомним, спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже не выполнены полностью, но в целом дали очень неплохой и "беспрецедентный" результат.

Больше смотрите об итогах "нормандского" саммита в Париже в сюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Россия Германия Донбасс боевики давление Нормандская четверка минские договоренности
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