Белорусские оппозиционеры прибыли в Киев, а Лукашенко уже требует их выдачи

Выехавшие из Беларуси оппозиционеры, члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально, сообщает Telegram-канал КС.
В то же время президент Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что Беларусь якобы ведет переговоры с Украиной о выдаче Кравцова и Родненкова, сообщает ТАСС.
"И мы с ними (Украиной — Ред.) ведем переговоры, чтобы они нам их (Кравцова и Родненкова — Ред.) вернули", — сказал Лукашенко, комментируя ситуацию с пересечением белорусско-украинской границы оппозиционерами.
Сайт "Сегодня" сообщал, что белорусские чиновники и пролукашенковские СМИ распространили лживое заявление о том, что Кравцов и Родненков якобы были задержаны украинскими пограничниками. Однако в Госпогранслужбе Украины опровергли это сообщение.
Напомним, в Минске около 10 часов утра в понедельник, 7 сентября, возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
Утром 8 сентября стало известно, что все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси и ее задержали – она порвала свой паспорт. А вот Кравцов и Родненков попали на территорию Украины.
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