Три месяца протестам в Беларуси. К чему готовятся в республике

В понедельник, 9 ноября, исполняется три месяца от начала новых массовых протестов Беларуси.

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В Минске 8 ноября прошел "Марш народовластия". Силовики вывели на улицы военную и спецтехнику. Примерно с 10 утра в Минске был отключен мобильный интернет. А ближе к обеду начались массовые аресты.Всего было задержано порядка 800 человек.

Новая волна протестов

Массовые протесты в Минске и дугих городах Беларуси начались после того, как люди не согласились с итогами президентских выборов, на которых Александра Лукашенко якобы набрал 80,23% голосов.

В течение трех месяцев жители многих городов республики выходили на акции протеста. Иногда акции затихали, иногда проходили лишь по вечерам и по выходным, поскольку в рабочее время белорусы трудились, чтобы обеспечить себе пропитание.

Люди опасаются подавления протестов властями, репрессий и безработицы. В регионах начали закупать продукты "впрок" на соучай введения чрезвычайного положения или чего пострашнее.

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Но в какой-то момент акции вспыхнули с новой силой. Это произошло после тайной инаугурации Лукашенко на пост президета.

Тогда на многих предприятиях начались длительные забастовки, а на акции протеста вышли не только студенты, но и пенсионеры, в которых Лукашенко ранее видел свою поддержку.

Самые жаркие моменты

Уже на второй день митингов, 10 августа, были задержаны около 2 тыс. человек. За первую неделю в стычках с ОМОНом погибли два человека.

Один из них – 34-летний минчанин Александр Тайраковский. По версии официальных властей, он погиб после того, как у него в руках взорвалась взрывчатка.

Но вскоре было опубликовано видео, на котором похоже, что протестующего застрелили силовики.

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С 12 августа в Беларуси на несколько дней отключили интернет. Один из самых массовых протестов произошел 24 августа – митинговать вышли около 220 тыс. чел.

В противосстоянии с силовиками уже пострадали около 200 человек, около 14 тыс. были задержаны.

В октябре начались забастовки, а студентов во время учебного дня перестали выпускать из вузов. Последним пришлось устраивать протест в холлах университетов.

Утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея неизвестные похитили оппозиционерку Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

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Чего требуют беларусы

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Требования несогласных с "переизбранием Лукашенко" беларусов не изменились за три месяца. Люди на протестах требуют отставки Александра Лукашенко, назначения новых выборов и освобождение политзаключенных.

Александр Лукашенко пообещал согражданам выборы главы государства, если такова будет воля народа. Тем самым он подчеркнул, что ни о каких повторных выборах речи идти не может, поскольку он и есть якобы "наробный избранник".

А тем временм постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Беларуси, включая президента Александра Лукашенко, который, по мнению ЕС – нелегитимен.

Что происходит сейчас

Видео: Onliner

В целом прошедшие недели были очень неспокойными. Как рассказал сайту "Сегодня" правозищитник из беларусского центра "Вясна" Сергей Сыс, по сравнению с предыдущими протестами, на последних митингах силовики все чаще используют огнестрельное оружие – как минимум направляют его на колонны митингующих.

"Сейчас силовые структуры применяют тактику, которая не позволяет собраться в одном месте всем протестующим. По нашим данным, за последнее время были задержаны 340 человек. Поступают сигналы, что многие люди избиты, находятся в больницах. Среди пациентов также есть люди, получившие ранения резиновыми пулями и дробью. Власти провоцируют людей", – говорит Сергей Сыс.

По словам Сыса, среди задержанных есть более десятка человек, которых обвиняют в совершении уголовных преступлений. Он добавляет, что ранее не было такого, что силовики массово находились с оружием.

"В милиции Минска и в руководстве МВД – новые люди. Видимо, новый министр МВД хочет показать свое рвение. До назначения на пост министра этот силовик руководил милицией Минска, известен своими решительными действиями", – сказал Сыс.

Более жестко силовики начали действовать в небольших городах. Например в городе Лида в 170 км от Минска уже месяц, как силовики применяют новую тактику. На выходных перекрывают все улицы, делая невозможным перемещение больших групп.

Если все же кто-то пытается, то ОМОН применяет слезоточивый газ и задерживает людей по надуманным поводам. Именно поэтому активных протестов уже около месяца практически нет в нашем городе.

К чему готовятся жители Беларуси

По оценкам политологов, в краткосрочной перспективе ситуация в Беларуси не изменится до тех пор, пока одна из сторон не решится на смену формата.

Как сказал нам в комментарии политолог Игар Тышкевич, если смены формата не произойдет, то в итоге протесты все-таки стихнут. Такого мнения придерживаются и те беларусы, которые не участвуют в митингах.

Впрочем, многие из опрошенных нами беларусов всерьез опасаются того, что политическая нестабильность негативно скажется на экономике. Вырастет уровень безработицы,рухнет кредитовании малого бизнеса, который в Беларуси, по оценкам самих предпринимателей, находится и так в плачевном состоянии.

В некоторых городах распространилась информация о том, что, в связи с массовыими протестами, подвоз продуктов в магазины будет прекращен. Люди ринулись скупать макароны, консервы и крупы. К счастью, паника была недолгой, но люди сильно насторожились.

Но больше всего белорусы боятся гражданской войны. Ведь на стороне Лукашенко не только силовики, но и много сторонников среди гражданского населения. В основном тех, кто ранее служил в силовых структурах.

А после того, как Лукашенко редложил усилить народные дружины по обеспечению правопорядка бывшими военнослужащими, а также предоставить им оружи, люди стали боятся несанкционированной бойни.

Ранее минские силовики признались в том, что используют нелетальное оружие для разгона акции протестов.

А на данный момент власти Беларуси представили ОБСЕ и России свой вариант урегулирования кризиса, который включает проведение конституционной реформы и новые выборы до 2022 года.

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