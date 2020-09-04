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Беларусское общество не признает новый президентский строк Лукашенко – Колесникова

4 сентября, 00:40

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Но за месяц многое может измениться

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая вместе с единомышленниками создала партию, заявила, что пока тяжело спрогнозировать, что будет, если диктатор Александр Лукашенко все-таки решится на инаугурацию.

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Об этом она заявила в интервью "Левому берегу".

"За месяц многое может измениться. Здесь гадать нет смысла. Надо понимать, что в Беларуси общество настолько не признает Лукашенко и его новый президентский срок, который он сам себе нарисовал, что предугадать, как это большинство отреагирует даже на заявление об инаугурации просто невозможно", – заявила она.

Также беларусская оппозиционерка открестилась от украинского влияния на протесты.

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Ранее сообщалось, что Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец". Ему вменяется в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Напомним, Лукашенко провел кадровые перестановки в рядах силовиков, а кроме того, на встречу с ним из Москвы прилетели российские чиновники. В частности, российский премьер Михаил Мишустин.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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инаугурация Беларусь Александр Лукашенко

Источник: Левый берег

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