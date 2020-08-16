Беларусь перебрасывает десантников к западной границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить из Витебска в Гродно, которое находится у западной границы страны, воздушно-десантную бригаду в связи с наращиванием вооруженного контингента в соседних Польше и Литве. Об этом он заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает БЕЛТА.

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"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств – Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем... Наших военных также беспокоит эта проблема", – цитирует Лукашенко агентство.

По его словам, определенный алгоритм реагирования на подобные события был выработан еще в прошлом году.

"Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно", – заявил Лукашенко.

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Напомним, 15 августа Польша и Соединенные Штаты заключили договор об усилении военного сотрудничества. Соответствующий документ был подписан в Варшаве государственным секретарем США Майклом Помпео и польским министром обороны Мариушем Блащаком. В настоящее время в Польше размещены, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.

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Ранее министр обороны Блащак заявлял, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

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