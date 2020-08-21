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"Беларусь – не Украина": Евросоюз против "нового Майдана"

21 августа, 13:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Белорусы не стремятся к сближению с ЕС и это влияет на позицию Брюсселя

Поскольку в основе антиправительственных протестов в Беларуси лежат не евроинтеграционные настроения людей, а стремление к честным выборам, Евросоюз не поддерживает демонстрантов напрямую, а лишь выступает против насилия и дальнейшего экономического или даже военного хаоса.

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Об этом, как сообщил Reuters на правах анонимности топ-чиновник из Европейского союза, заявлял президент Евросовета Шарль Мишель.

"Украинский опыт важен. Никто не хочет повторения того, что произошло в Украине. ЕС не заинтересован в "новом Майдане" и последовавшем за ним хаосе в Беларуси. Беларусь – это не Украина, люди там не стремятся к более тесным связям с ЕС", – сказал собеседник.

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По его словам, в цели Евросоюза входит поддержка стабильности в Беларуси, переговоров между властями, оппозицией и обществом, а также экономического процветания страны "без нарушения геополитического баланса между ЕС и Россией в Беларуси".

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Напомним, на этой неделе лидеры стран-членов Евросоюза провели саммит, на котором договорились о непризнании прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси, а также о новых персональных санкциях против ответственных за насилие над демонстрантами.

Больше о возможных последствиях демонстраций не только для Лукашенко, но и для окружающих Беларусь стран читайте в материале "Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Украина революция достоинства Шарль Мишель Выборы в Беларуси
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