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Беларусь бряцает оружием у границ Украины: танки и пушки приведут в высшую боеготовность

7 сентября, 15:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Военнообязанных призовут из запаса и проведут боевое слаживание подразделений

В Беларуси, где 30 сутки продолжаются протесты противников президента Александра Лукашенко, артиллерийские базы вооружения и танковый резерв армии приводятся в высшую боевую готовность в рамках проверки, сообщает в понедельник, 7 сентября, Минобороны республики.

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"В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения (Гомель. – Ред.), 969-я база резерва танков (поселок Уречье Слуцкого района на крайнем юге Минской области. – Ред.) и 3620-я артиллерийская база вооружения (Минск. – Ред.)", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что проверка подразумевает призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Любопытно, что от Гомеля до украинской границы – около 40 км, от Уречья до украинского Полесья – 140.

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Напомним, в Беларуси двумя неделями ранее, с 24 августа, уже проходил "третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил", в рамках которого отдельные воинские части привели в высшую степень боевой готовности и призывали военнослужащих из запаса.

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Также напомним, что ранее Беларусь побряцала оружием возле границ НАТО и с 17 августа на западной границе страны начались трехдневные учения с участием артиллерии и ракетных войск.

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Источник: Сегодня

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