Беларусь больше не может обеспечивать мирные переговоры по Донбассу – Ляшко

Минск больше не может служить площадкой для переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе из-за того, что в самой Беларуси сложилась взрывоопасная ситуация. Такое мнение озвучил Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, теперь Беларусь может быть использована как новый плацдарм для военной агрессии России против Украины.

"Лукашенко – в русской ловушке. Он полностью зависим от России. Для Украины это огромная угроза. Потому что Беларусь может быть использована как плацдарм для военной агрессии против Украины. И поэтому я еще раз обращаю внимание на это нашего Генштаба, Минобороны, СНБОУ", – сказал Ляшко.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин привязал к себе Александра Лукашенко деньгами, предоставив ему кредит в 1,5 млрд долларов, как когда-то привязал Виктора Януковича.

"Сегодня у Лукашенко отрезаны все пути, у него одна дорога – в Россию, куда он и уехал. Путин предоставляет ему 1,5 млрд долларов кредита. Вспомните, Януковичу тоже дали там кредит. Когда МВФ отказал Лукашенко – ему дал Путин. Это означает, что он его не только кровью вяжет, но и деньгами", – убежден политик.

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По мнению Ляшко, Украина не может не реагировать на ситуацию, потому рискует получить нож в спину.

"Я уверен, на переговорах Путина и Лукашенко, которые длились 4,5 часа, значительная часть времени была посвящена Украине. Поэтому я считаю, что Беларусь, Минск больше не может быть площадкой для мирных переговоров по освобождению Донбасса от российского агрессора. Украина должна инициировать поиск другой площадки для переговоров в "нормандском формате" – перенести или в Берлин или в Париж, или в любую другую столицу. Но очевидно, когда Беларусь в полной зависимости от России, продолжать вести переговоры фактически на российской территории – это имитация переговоров, ничего не дадут. Надо менять и площадку, и формат переговоров", – подчеркнул политик.

Ляшко также добавил, что по его мнению, Лукашенко должен принять идею проведения честных выборов и принятия изменений в Конституцию. Главное сейчас, по мнению политика, чтобы в Беларуси не проливалась кровь.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук допускал, что Украина может сменить переговорную площадку по Донбассу. Впрочем, в середине августа он был уверен, что в этом нет необходимости.

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