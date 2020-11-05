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Байден побеждает в ключевом для выборов штате Невада

5 ноября, 19:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Разрыв между кандидатами составляет более 11 тысяч голосов

Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует на выборах президента США в одном из ключевых штатов – Неваде, где на карту поставлены шесть голосов выборщиков.

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Об этом сообщает телеканал CNN.

У округа Кларк, который также включает Лас-Вегас, самая большая доля голосов в штате, и со вчерашнего дня там не было обновлений по голосованию, однако сейчас стало известно, что в Неваде Байден удерживает небольшое преимущество над действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Сейчас у Байдена 49,5% поддержки (603 807 голосов) против 48,5% у Трампа (592 020). Таким образом, разрыв составляет более 11 тысяч голосов.

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Ранее у демократа было 49,3% против 48,7% – у республиканца.

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Победа в Неваде принесет Байдену 6 голосов выборщиков, а когда эта цифра достигнет 270, можно будет говорить о его победе в масштабах США.

Напомним, избирательный штаб Трампа намерен в судебном порядке добиваться пересчета голосов на выборах в Неваде. Республиканцы планируют подать в суд иск о фальсификациях на выборах, поскольку, как утверждает глава отделения Республиканской партии в штате Майкл Макдональд, около 10 тысяч голосов были отданы людьми, которые больше не проживают в Неваде.

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Ранее власти штата заявили о готовности к судебным разбирательствам с действующим президентом Дональдом Трампом из-за результатов подсчета голосов.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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президентские выборы Дональд Трамп Невада выборы в США Джо Байден

Источник: Сегодня

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