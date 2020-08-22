Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости политики

Байден собрал гигантскую сумму пожертвований за четыре дня

22 августа, 02:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Съезд демократов проходил в виртуальном режиме в течение четырех дней

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден привлек на свою избирательную кампанию 70 млн долларов добровольных пожертвований за четыре дня проведения Национального съезда партии. Об этом в избирательном штабе политика сообщили в пятницу телекомпании CNN.

Реклама

При этом на прошлой неделе только за два дня Байден набрал 48 млн долларов добровольных пожертвований. Речь идет о двух днях после его решения выдвинуть сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.

Съезд демократов проходил в виртуальном режиме в течение четырех дней. Трансляции мероприятия посмотрели около 122 млн человек, в том числе 85,1 млн телезрителей и 35,5 млн пользователей интернета.

В тренде
Зеленский о работе ТКГ: Доволен Кравчуком и благодарен Кучме

Байден дал согласие баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов. Демократическая партия США утвердила его во вторник своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов. Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Беларусь протест Джо Байден

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)Россия
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
"Все нуждается в обновлении": Притула предложил поднять тарифы на коммуналкуПолитика
Грызлов объяснил новое требование России по Донбассу
Грызлов объяснил новое требование России по ДонбассуПолитика
Есть две принципиальные вещи: в
Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять