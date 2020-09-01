Байден собирается в поездку в Висконсин, несмотря на протесты в США

Команда кандидата в президенты США Джо Байдена рассматривает возможность его визита в штат Висконсин, где в последние дни вспыхнули беспорядки.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Советники Байдена обсуждают возможность поездки кандидата в президенты от Демократической партии в Висконсин уже на этой неделе. Он добавил, что пока окончательное решение не принято.
Ранее во время остановки в Питтсбурге (штат Пенсильвания) Байден заявил журналистам, что надеется поехать в Висконсин.
"Я сейчас все проверяю. Я надеюсь, что смогу это сделать", – сказал он.
Тем временем президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения местных властей, запланировал поездку в город Кеноша (штат Висконсин), чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов и изучить ущерб от протестов, вспыхнувших в городе после того, как полицейские при задержании ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.
При этом встречаться с семьей Блейка Трамп не планирует, так как они хотят привлечь адвокатов.
Между тем, мэр Кеноши Джон Антарамян заявил, что предпочел бы, чтобы и Трамп, и его соперник-демократ Джо Байден отложили свои визиты, по крайней мере, до следующей недели.
"Мы бы предпочли, чтобы президент подождал, по крайней мере, еще неделю или около того, прежде чем приехать с визитом. Президенты всегда желанны, но это неподходящее время", – отметил он.
Напомним, что стало известно, сколько американцев арестовали во время беспорядков в США.
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