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Байден собирается в поездку в Висконсин, несмотря на протесты в США

1 сентября, 05:13

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп тоже запланировал поездку

Команда кандидата в президенты США Джо Байдена рассматривает возможность его визита в штат Висконсин, где в последние дни вспыхнули беспорядки.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Советники Байдена обсуждают возможность поездки кандидата в президенты от Демократической партии в Висконсин уже на этой неделе. Он добавил, что пока окончательное решение не принято.

Ранее во время остановки в Питтсбурге (штат Пенсильвания) Байден заявил журналистам, что надеется поехать в Висконсин.

"Я сейчас все проверяю. Я надеюсь, что смогу это сделать", – сказал он.

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Тем временем президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения местных властей, запланировал поездку в город Кеноша (штат Висконсин), чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов и изучить ущерб от протестов, вспыхнувших в городе после того, как полицейские при задержании ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.

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При этом встречаться с семьей Блейка Трамп не планирует, так как они хотят привлечь адвокатов.

Между тем, мэр Кеноши Джон Антарамян заявил, что предпочел бы, чтобы и Трамп, и его соперник-демократ Джо Байден отложили свои визиты, по крайней мере, до следующей недели.

"Мы бы предпочли, чтобы президент подождал, по крайней мере, еще неделю или около того, прежде чем приехать с визитом. Президенты всегда желанны, но это неподходящее время", – отметил он.

Напомним, что стало известно, сколько американцев арестовали во время беспорядков в США.

Видео: Reuters
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США протесты Джо Байден

Источник: Интерфакс

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