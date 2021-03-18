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Байден позвонит Зеленскому: в посольстве США раскрыли подробности

18 марта, 23:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Байден является преданным другом Украины, сказал пресс-секретарь посольства

В скором времени может состояться телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом изданию "Европейская правда" сказал пресс-секретарь посольства США Дэниэл Лангенкемп.

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", – сказал он.

По его словам, Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе является "преданным другом Украины".

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"Украина для нас – партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога", – сказал Лангенкемп.

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Он отметил, что нынешняя администрация США "вдохновлена тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз".

Ранее мы писали, что администрация нового президента США Джо Байдена пытается побудить президента Украины Владимира Зеленского бороться с повальной коррупцией, реформировать судебную сферу и "недвусмысленно порвать с Коломойским".

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США Владимир Зеленский Джо Байден посольство США
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