Байден позвонит Зеленскому: в посольстве США раскрыли подробности

В скором времени может состояться телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом изданию "Европейская правда" сказал пресс-секретарь посольства США Дэниэл Лангенкемп.
"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", – сказал он.
По его словам, Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе является "преданным другом Украины".
"Украина для нас – партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога", – сказал Лангенкемп.
Он отметил, что нынешняя администрация США "вдохновлена тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз".
Ранее мы писали, что администрация нового президента США Джо Байдена пытается побудить президента Украины Владимира Зеленского бороться с повальной коррупцией, реформировать судебную сферу и "недвусмысленно порвать с Коломойским".
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