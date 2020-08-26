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Байден пообещал Украине летальное оружие в случае победы на выборах

26 августа, 03:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кандидат в президенты США также намерен заставить Россию прекратить агрессию

Демократ Джо Байден в случае победы на выборах президента Соединенных Штатов в ноябре обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение. Об этом он заявил в приветственном обращении по случаю 29 годовщины независимости Украины, передает "Голос Америки".

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"Как президент, я поясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение, но одновременно будем призывать Украину проводить важные реформы, жизненно необходимые для ее успеха", – сказал кандидат в президенты США от Демократической партии.

Издание также сообщает, что о важности поддержки Украины в День независимости заявляли и республиканские политики, в частности сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман.

"Сегодня я поздравляю вашу отвагу и преданность в усилиях стать в один ряд с демократическими странами мира. Защитить себя от российской агрессии и быть преданными проведению критически важных правительственных реформ. Как сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате, я горд поддержать эти усилия и возглавить работу Сената по предоставлению дополнительной помощи Украине", – подчеркнул сенатор.

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Напомним, президент США Дональд Трамп, поздравляя украинцев с Днем Независимости, пообещал продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

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Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что главные приоритеты в военном сотрудничестве Украины и США на 2020 год касаются усиления морских сил, однако готовятся закупки и других вооружений, например, противотанковых ракетных комплексов Javelin. Он также намекнул, что готовятся три крупные военные сделки.

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летальное оружие выборы в США Джо Байден
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