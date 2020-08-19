Байден поддержал Тихановскую и призвал Россию не вмешиваться

Кандидат в президенты США за справедливые выборы в Беларуси

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден выразил свою поддержку протестующим Беларусам и их лидеру Светлане Тихановской, а также призвал к проведению справедливых выборов. Об этом он написал в Twitter.

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"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам", - заявил Байден.

Кроме того, он подчеркнул, что России не следует вмешиваться в дела Беларуси.

"России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась – дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", – считает кандидат в президенты США.

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Отметим, накануне Демократическая партия США утвердила Джозефа Байдена своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах – решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). В четверг он должен выступить со специальной речью о согласии на это.

Массовые протесты и забастовки в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов в стране, согласно которым с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Протестующие считают реальным победителем президентской гонки лидера оппозиции Светлану Тихановскую, которая была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

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Кстати, Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

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