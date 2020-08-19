Українська
$ 27,23
32,5
  1. Новости политики

Байден поддержал Тихановскую и призвал Россию не вмешиваться

19 августа, 20:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кандидат в президенты США за справедливые выборы в Беларуси

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден выразил свою поддержку протестующим Беларусам и их лидеру Светлане Тихановской, а также призвал к проведению справедливых выборов. Об этом он написал в Twitter.

Реклама

"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам", - заявил Байден.

Кроме того, он подчеркнул, что России не следует вмешиваться в дела Беларуси.

"России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась – дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", – считает кандидат в президенты США.

Реклама

Отметим, накануне Демократическая партия США утвердила Джозефа Байдена своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах – решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). В четверг он должен выступить со специальной речью о согласии на это.

Массовые протесты и забастовки в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов в стране, согласно которым с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Протестующие считают реальным победителем президентской гонки лидера оппозиции Светлану Тихановскую, которая была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

В тренде
Зеленский о смерти Бориса Патона: Ушел великий украинец

Кстати, Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Джо Байден Светлана Тихановская
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с Лукашенко
Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с ЛукашенкоПолитика
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
В Украине прокомментировали слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера
В Украине прокомментировали слухи о спецоперации СБУ по наемникам ВагнераПолитика
Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам Вагнера
Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам ВагнераПолитика
"Завтра как мы будем жить?": новое видео фальсификаций на выборах в БеларусиПолитика
"Ермак и Козак – это еще интереснее": в ТКГ назвали дату "нормандской встречи"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять