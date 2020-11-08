Байден победил. Каким будет мир в 2025 году

Мир замер в ожидании нового политического курса, который будет провозглашенпобедившим на президентских выборах в США Джо Байденом.

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Ситуацию подогревает то, что за 46-го президента США отдали голоса 74,8 млн американцев, что является абсолютным рекордом для страны.

Байден набрал 290 голосов выборщиков при необходимых 270.

Признав выборы и себя избранным президентом, Байден уже обратился к американцам с речью, в частности пообещав добиваться лидерства Соединенных Штатов в мире.

Но каким будет мир после победы Байдена и что мы можем увидеть в 2025 году по завершении правления Байдена, если, конечно же, до этого не случится нечто, что устранит его от власти.

Что будет с безопасностью

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До 2025 года мир однозначно будет более предсказуемым и спокойным, чем если бы Трампа избрали на второй срок. И немаловажную роль в этом сыграет политика Байдена по отношению к НАТО. Такое мнение высказал украинский политолог Максим Джигун.

"Станет ли мир лучше? Сказать трудно. Байден ослабит давление на НАТО. Основной стратегией будет поиск компромисса, учета позиций всех членов Альянса", – уверен Максим Джигун.

Но эксперты сходятся во мнении, что при Байдене будет запущена новая "холодная война". Единственное, что будет отличать в этом политику Байдена от политики Трампа, – это давление и набор союзников.

В отличие от Трампа, Байден сформирует новые союзы и сместит акцент в сторону демократических ценностей.

Официальная внешнеполитическая программа Байдена говорит, что самим Байденом наличие ядерного оружия воспринимается исключительно в виде средства для сдерживания.

То есть по факту заявляется, что до 2025 года можно не опасаться, что будет реализована концепция "первого удара". Но не факт, что так будет всегда. Ведь Байден – президент, как представитель партии у власти.

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И Пентагон может убедить высшее руководство страны и попытается повлиять на президента пересмотреть доктрина ядерного сдерживания.

К тому же именно при Байдене, как вице-президенте во время Обамы, был обновлен американский ядерный арсенал общей стоимостью в $1 трлн.

Что будет с экономикой

Когда американцы выбирают президента – они фактически выбирают себе топ-менеджера для своего бизнеса. И американский бизнес всех уровней заинтересован снизить зависимость от международных структур, мешающих развитию страны.

Но в то же время при Байдене возможны микрокризисы и дефолты.

"У сырьевых экономик появится шанс на развитие. Китай остается главным конкурентом США", – говорит Алексей Кущ, экономический эксперт.

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На что делались ставки

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Как сказал в интервью сайту "Сегодня" журналист-международник, телеведущий Евгений Киселев, американские выборы никогда не были глобально связаны с вопросами внешней политики.

По мнению Киселева, – это "внешний" от США мир с содроганием и нетерпением следит, делая прогнозы о внешней политике Белого дома и его влияния на мир. И лишь иногда в США во время выборов делались некоторые отсылки к внешней политике страны.

"Бывает, что некоторые ситуации, вроде там Афганистана, Вьетнама, Ирака, становятся факторами предвыборной кампании, острыми темами предвыборной кампании. Но американцы в данном случае голосуют "за" или "против" не потому, что им нравится или не нравится политика, которую Белый дом проводит по отношению к той или иной стране. А им нравится или не нравится отдавать жизни своих граждан: "Стоит ли нашим парням где-то за тысячи миль от их дома погибать?" – отметил Киселев.

В Европе отмечают, что в том состоянии, в котором США находятся сегодня, очень трудно будет влиять на мировую политику.

Америка очень глубоко расколота и, скорее всего, на длительный период "выпадет" из процесса формирования мирового порядка. И Европа не сможет заменить или как-то повлиять на миропорядок к 2025 году.

"Времена остаются кризисными, многие надежды не сбудутся. Остается надеяться, что Европа теперь наконец-то поймет, что ей нужно меняться и становиться сплоченнее для того, чтобы иметь глобальное влияние. Мир ждут нестабильные времена", – отметил в интервью Der Spiegel немецкий экс- министр иностранных дел Зигмар Габриэль.

Что планирует сам Байден

Как заявлял в своей предвыборной речи сам Байден: "Мир сам себя не организует. Если мы не сформируем нормы международных отношений, то это сделает какая-то другая страна. А если никто не сделает, то будет хаос. Поэтому мой внешнеполитический курс – вернуть Америке главную роль".

Главная роль, по мнению Байдена, это до 2025 года распространить демократию по всему миру в первую очередь за счет увеличения финансирования неправительственных организаций, работающих в разных странах.

К тому же Байден намерен отменить ряд указов Дональда Трампа сразу же после инаугурации.

В частности, политик собирается вернуть Вашингтон во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату.

Также Байден хочет аннулировать запрет на иммиграцию, направленный против стран, где преобладает мусульманское население, и возобновить действие программы. Люди, нелегально попавшие на территорию Штатов в детстве, смогут остаться в стране.

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