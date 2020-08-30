Байден обвинил Трампа: Его политика – подарок для Кремля

Глава нацразведки не дает брифинги в комитете по разведке Конгресса, и Байден сделал свой вывод

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что нынешний глава американской администрации Дональд Трамп пытается скрыть вмешательство России в выборы в США. Именно этим, по его мнению, объясняется решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса.

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В заявлении Байдена на сайте его предвыборной кампании сказано, что действующий президент надеется на поддержку его кандидатуры со стороны российских властей, которые "скроют ужасающие провалы (Трампа), которые ввергли нас в многочисленные кризисы".

По мнению Байдена, Трамп хочет скрыть от американского народа шаги, которые делает руководство РФ, чтобы помочь Трампу переизбраться.

"И это потому, что внешняя политика Трампа является подарком для Кремля", – заключил Байден.

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Ранее стало известно, директор национальной разведки США Джон Рэтклифф больше не будет проводить брифинги по вопросам безопасности выборов для членов комитетов по разведке обеих палат американского Конгресса, поскольку после них неоднократно происходила утечка информации. Трамп поддержал это решение, демократы подвергли его критике, и заявили, что будут добиваться отмены.

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Напомним, что Трамп считает Байдена худшим кандидатом от демократов в истории США.

Сайт "Сегодня" также писал, что Трамп заявил, что Байден сможет одержать победу на выборах только с помощью фальсификации.

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