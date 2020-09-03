Байден обрушился с критикой на Трампа из-за молчания об отравлении Навального

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден осудил Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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"Кремль, без сомнения, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять (президенту России Владимиру – Ред.) Путину, назвав его "потрясающим человеком". Он ничего не сказал о сообщениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание – это соучастие", – говорится в заявлении Байдена на его сайте.

По его мнению, способ нападения на политического оппонента не оставляет сомнений в том, что ответственность за отравление Навального лежит на российском государстве.

"Это признак российского режима, который настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или инакомыслия", – отметил он.

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"Как президент я буду делать то, что отказывается делать Дональд Трамп: работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за свои преступления", – резюмировал Байден.

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Ранее в Польше отреагировали на отравление Навального.

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