Байден и руководство ЕС обсудили Украину: вызывает взаимный интерес

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поднял вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

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Как сообщает переходная команда Байдена-Харрис, будущий глава государства 23 ноября провел отдельные телефонные разговоры с иностранными лидерами, в которых поблагодарил за поздравления с победой на президентских выборах.

В разговоре с фон дер Ляйен Байден подчеркнул важность сотрудничества США и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

А во время общения с Мишелем Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом, а также взаимодействовать относительно общих вызовов, а именно в вопросах Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

Байден заверил фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность углубить и оживить отношения США и ЕС.

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Будущий глава американской администрации выразил надежду, что США и ЕС смогут работать над решением общих проблем, в том числе в сдерживании распространения коронавируса, укреплении глобальной медицинской безопасности, противодействии угрозе климатических изменений и укреплении демократии.

Напомним, посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, чего Киев ожидает от президента Байдена.

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