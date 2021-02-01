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Бананы для Крыма вылезут боком: Украина вводит санкции против Никарагуа

1 февраля, 18:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Центральноамериканская страна хотела наладить торговые отношения с оккупированным полуостровом

Руководство Верховной Рады получило проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".

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Как говорится в карточке документа, он прошел рассмотрение в профильном комитете Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, а также в комитетах по бюджета, по антикоррупционной политике, и по национальной безопасности, обороне и разведке.

Напомним, ранее в Никарагуа заявляли о готовности наладить торговые отношения с Крымом и поставлять туда ром, бананы и какао.

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9 ноября 2020 стало известно, что в оккупированном Россией Крыму открывают первое иностранное диппредставительство с 2014 года – консульство Никарагуа.

В ответ МИД Украины напомнил, что неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства и заявил, что примет в дальнейшем "все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права", для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Никарагуа Крым консульство санкции бананы

Источник: Сегодня

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