Баку обвинил Ереван в нежелании вести переговоры по Карабаху

Армии Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана наносят удары друг по другу, а тем временем дипломаты пытаются найти точки соприкосновения, чтобы выйти из вооруженного конфликта, продолжающегося уже шесть суток. К сожалению, получается не очень.

Реклама

МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности переговоров по Карабаху и в желании закрепить статус-кво, основанного на оккупации.

В Баку заявили, что Армения до сих пор не выполнила требования принятых в 1993 году четырех резолюций Совета Безопасности ООН и решений других международных организаций о выводе своих сил с оккупированных азербайджанских территорий.

В свою очередь в Ереване заявили, что Армения представит в Организации Договора о коллективной безопасности свидетельства агрессии Азербайджана против армянской стороны. Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В тренде Трамп, Макрон и Путин призвали к прекращению войны в Нагорном Карабахе

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в МИД Армении и Азербайджана рассказали, чего ждут от Украины.

Реклама

Также напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в Нагорном Карабахе "попытку окружить Турцию".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама