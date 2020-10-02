Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости политики

Баку обвинил Ереван в нежелании вести переговоры по Карабаху

2 октября, 22:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Армения представит ОДКБ свидетельства агрессии Азербайджана

Армии Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана наносят удары друг по другу, а тем временем дипломаты пытаются найти точки соприкосновения, чтобы выйти из вооруженного конфликта, продолжающегося уже шесть суток. К сожалению, получается не очень.

Реклама

МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности переговоров по Карабаху и в желании закрепить статус-кво, основанного на оккупации.

В Баку заявили, что Армения до сих пор не выполнила требования принятых в 1993 году четырех резолюций Совета Безопасности ООН и решений других международных организаций о выводе своих сил с оккупированных азербайджанских территорий.

В свою очередь в Ереване заявили, что Армения представит в Организации Договора о коллективной безопасности свидетельства агрессии Азербайджана против армянской стороны. Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В тренде
Трамп, Макрон и Путин призвали к прекращению войны в Нагорном Карабахе

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в МИД Армении и Азербайджана рассказали, чего ждут от Украины.

Реклама

Также напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в Нагорном Карабахе "попытку окружить Турцию".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Совбез ООН нагорный карабах карабах обвинение

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета (видео)
Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета (видео)Политика
Аваков: Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану
Аваков: Украина не будет оказывать военную помощь АзербайджануПолитика
Хватит критиковать Лукашенко: Минск пригрозил Киеву ухудшением отношений
Хватит критиковать Лукашенко: Минск пригрозил Киеву ухудшением отношенийПолитика
Аваков: Решение итальянского суда по Маркиву – абсурдно
Аваков: Решение итальянского суда по Маркиву – абсурдноПолитика
У Зеленского прокомментировали гибель сотрудницы посольства США
У Зеленского прокомментировали гибель сотрудницы посольства СШАПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять