Азербайджан показал видео, как с воздуха уничтожает солдат и технику

МО Азербайджана заявляет, что за четыре дня убито и ранено 2300 человек живой силы врага

В Нагорном Карабахе четвертый день продолжаются ожесточенные бои между азербайджанской армией и вооруженными силами непризнанной "республики", а также выступающей на ее стороне Армении. В Баку показали очередное видео уничтожения сил противника.

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Ролик выложило Министерство обороны Азербайджана на своей официальной странице в сети.

По данным азербайджанских военных, 2-й батальон 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-ой общевойсковой армии Армении якобы понес большие потери и обратился к командованию за помощью. Прибывающие на помощь резервные силы были обнаружены и уничтожены, говорится в сообщении.

Видео: Минобороны Азербайджана

Также в минобороны Азербайджана заявили, что с 27 по 30 сентября было убито и ранено около 2300 человек живой силы противника, уничтожены и выведены из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, РСЗО, гранатометов, около 25 систем противовоздушной обороны, шесть командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, пять складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 автомобильной техники и один зенитно-ракетный комплекс С-300.

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Военное ведомство сопроводило свое сообщение новыми видео уничтожения боевой техники врага:

Видео: Минобороны Азербайджана

Видео: Минобороны Азербайджана

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В ответ пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян написала, что "Минобороны Азербайджана перепутало и приписывает армянским силам количество собственных потерь за день".

Напомним, днем ранее в Ереване и Степанакерте заявили, что за три дня боев противник якобы потерял 790 человек убитыми и 1900 раненых, 137 танков и других видов азербайджанской бронетехники, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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