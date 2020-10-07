Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"

Азербайджанские дипломаты намекнули, что из-за слов нардепа для Украины могут быть последствия

Только недавно улегся скандал с заявлениями о предоставлении военной помощи Азербайджану, как сейчас отметился странным заявлением нардеп Илья Кива, призвав оказать помощь Армении в "войне с Турцией". В посольстве Азербайджана назвали его слова провокационными и считают, что они могут навредить отношениям Украины с Азербайджаном и Турцией.

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Об этом говорится в обращении посольства к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Азербайджанские дипломаты поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского за четкую позицию в отношении Азербайджана и гарантий, что ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе не будет оказана военная поддержка.

В то же время в посольстве выразили крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы на своей странице Facebook о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказанию помощи Армении в этом деле".

Видео: facebook.com/kivailya

"Считаем, что такие "громогласные высказывания" Кивы… оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям различной веры, проживающим в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине. Отметим, что в свете многолетней агрессии армянских оккупационных сил по отношению к мирным жителям различного вероисповедания Азербайджана и религиозным святыням азербайджанского народа подобные "высказывания" народных избранников Украины не отвечают духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать лишь крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности. Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статье 37 Конституции Украины о запрете "пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко заявила, что Украина могла бы оказать военную помощь Азербайджану. По словам депутата, помощь уже оказывается "и в правовом поле, и в ресурсном". В свою очередь Зеленский ответил на слова "слуги народа" о помощи Киева Азербайджану.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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