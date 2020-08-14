Азербайджан хочет, чтобы Россия "разъяснила" поставки оружия в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обеспокоен тем, что Россия осуществляет военные поставки в Армению после столкновений на азербайджанско-армянской границе в июле. Об этом говорится заявлении, обнародованном на его официальном сайте.

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В сообщении говорится, что 12 июля азербайджанский президент позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы получить "разъяснения" по поводу военных поставок из России в Армению.

"Глава государства довел до внимания Президента России, что интенсивность поставок из России в Армению грузов военного назначения после прекращения столкновений на армяно-азербайджанской границе – с 17 июля по настоящее время – вызывает обеспокоенность и серьезные вопросы у азербайджанской общественности", – сказано в сообщении.

Алиев утверждает, что объем грузов военного назначения, перевезенных из России в Армению сразу после боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, и по сей день с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Ирана, составил свыше 400 тонн.

Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, вопрос военных поставок в Армению был основной причиной телефонного звонка.

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Напомним, Армения и Азербайджан с 12 июля обмениваются ударами из артиллерии, минометов и танков в районе населенного пункта Товуз. Армянская сторона сообщала о десяти раненых и четырех погибших военнослужащих, в то же время в Азербайджане говорили о гибели одиннадцати военнослужащих и одного гражданского лица.

В ночь на 15 июля в Баку прошла многотысячная акция, участники которой потребовали у азербайджанского правительства объявить войну Армении.

Видео: Reuters Видео: Reuters

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