Австралия и ЕС требуют от России вернуть переговоры по сбитому на Донбассе Boeing

Глава Министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала Россию вернуться к консультациям по делу о малайзийском Boeing 777 рейса MH17, сбитом на Донбассе 17 июля 2014 года.

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Заявление главы ведомства было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

"Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с участием Нидерландов по делу о катастрофе рейса МН-17 17 июля 2014 года. С самого начала подход Австралии при тесном сотрудничестве с Нидерландами был основан на стремлении к конструктивному взаимодействию, направленному на достижение результатов, – говорится в заявлении Марис Пейн. – Мы призываем Россию немедленно вернуться к переговорам".

В Канберре напомнили, что хотят установить истинную картину произошедшего и справедливость, ведь среди 298 жертв катастрофы – 38 были гражданами Австралии.

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Саммит глав государств и правительств Евросоюза также призвал Россию возобновить консультации по катастрофе Boeing 777 на Донбассе, которые МИД РФ ранее прервал как "не имеющие смысла".

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"Европейский совет поддерживает все усилия по установлению правды и определению ответственности", – говорится в итоговом заявлении завершившегося в пятницу, 16 октября, в Брюсселе саммита Евросоюза.

Напомним, Нидерланды разочарованы решением России выйти из трехсторонних консультаций и требуют справедливости в деле о сбитом Boeing 777.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России.

Также напомним, что Украина обратилась к России по делу MH17 с требованием наказать виновных.

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Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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