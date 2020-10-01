Аваков: Решение итальянского суда по Маркиву – абсурдно

Сегодня в Италии состоится заседание суда по апелляции украинской стороны на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого обвинили в убийстве итальянского журналиста. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что суду еще раз будут представлены доказательства невиновности украинца. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Министр указал на абсурдность решения итальянского суда.

"Решение суда в первой инстанции – абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще из миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, ведь автомат прицельно стреляет на 500-600 метров. И таких абсурдов там десятки в этом решении суда", – сказал Аваков.

Он отметил, что украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов, которые "тоже говорят, что это невозможно".

"Мы очень рассчитываем, что доказательства, которые мы обнародуем (в Украине на брифинге уже обнародовал ранее и снова привез в Италию), будут учтены судом и Виталий Маркив окажется на свободе. Невиновный человек третий год находится в тюрьме … Итальянская Фемида не исследовала не место происшествия, не допросила очевидцев – много проколов. Поэтому мы здесь, чтобы все эти вещи были учтены, и чтобы наш солдат вернулся в Украину", – подчеркнул глава МВД.

Министр добавил, что вчера говорил с украинцем по телефону и отметил его достаточно бодрое состояние.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне суду в Италии показали важные доказательства невиновности Маркива. Адвокаты украинца объяснили, что позиции боевиков были раз в 10 ближе к месту гибели итальянского журналиста, нежели украинских военных.

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Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, при том что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признает. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе.

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