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Аваков рассказал, что думает об опросе Зеленского в день выборов

23 октября, 16:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава МВД предупредил, что будет наказывать за нарушения во время опроса

Инициированный президентом опрос в день выборов, который даже суд отказался отменить, министр внутренних дел Арсен Аваков считает вполне нормальным, но пригрозил наказанием за нарушение закона.

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Об этом он сказал во время Специального Киевского Форума по безопасности.

"Такую форму опроса мы считаем корректной, однако, если будут нарушения, то мы будем их прекращать. Полиция будет действовать без оглядки на политическую принадлежность. Преференций никому не будет. Мы будем действовать с точки зрения закона", – сказал он.

Аваков отметил, что возле избирательных участков будут проводиться всевозможные социологические кампании, поэтому и в "опроснике Зеленского" тоже нет ничего страшного.

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"Они будут проводить экзитполы на выходе из избирательных участков. Одной из таких кампаний будет проводиться опрос по вопросам, озвученных президентом. Их будут проводить волонтеры в виде экзитпола", – подчеркнул глава МВД.

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Отметим, что на этих выборах украинцев ждет одно любопытное новшество – инициированный президентом Украины общенациональный опрос, вот только проводиться он будет возле избирательных участков, но не будет иметь никаких юридических последствий. Какие пять вопросов Зеленского ждут украинцев.

Видео: Офис президента

Как сообщали новости "Сегодня", Арсен Аваков обратился к участникам выборов и призывал не нарушать закон. Он пообещал, что силовики не будут отдавать кому-либо предпочтение и действовать будут в рамках своих полномочий. Но при этом МВД будет жестко реагировать на нарушения.

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опрос Арсен Аваков Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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