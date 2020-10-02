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Аваков просит у Шмыгаля 2 млрд гривен из COVID-фонда: куда пойдут деньги

2 октября, 16:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

МВД уже потратило выделенные Кабмином 2,2 миллиарда

Глава МВД Арсен Аваков обратился к премьеру Денису Шмыгалю о выделении еще 2 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

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Об этом со ссылкой на письмо Министерства внутренних дел, сообщает проект StateWatch.

В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 на доплаты полиции было выделено 2,249 млрд гривен. По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, или 2,237 млрд.

В письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым, на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября необходимо еще 1,979 млрд грн.

Эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15 340 грн, а доплаты составят 7670 грн.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 3 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении новых изменений в госбюджет на 2020 год, согласно которым, МВД получит еще 750 млн грн.

Также напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, куда еще ушли деньги из COVID-фонда.

В Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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Арсен Аваков полиция фонды Денис Шмыгаль COVID-19
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