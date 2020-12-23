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Аваков о деле Маркива: Интерпол предупрежден о провокации России

23 декабря, 16:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия обвиняет украинца в убийстве и даже объявила его в международный розыск

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) была заранее предупреждена Украиной о намерении России неправомерно объявить в международный розыск нацгвардейца Виталия Маркива.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД

По его словам, украинское бюро Интерпола направило в Генеральный секретариат международной полиции предупреждение о возможной попытке неправомерного использования Россией информационной системы Интерпол для объявления в розыск Маркива. Главный офис Интерпола подтвердил получение сообщения из Украины.

Аваков объяснил, что в базу Интерпола не может вноситься информация в отношении лиц с необоснованными и политически ангажированными обвинениями.

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"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако Интерпол – серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился Следком РФ, – Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по золотому кольцу России. Но так будет не всегда", – заявил глава МВД.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Его обвинили в убийстве российского переводчика Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогелона на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Однако 1 октября этого года итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов. Читайте подробнее, что именно так заинтересовало итальянский суд.

В результате 3 ноября суд оправдал украинца. Смотрите видео и фото, как Маркива встречали в Киеве.

Видео: Сегодня

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Россия Арсен Аваков интерпол Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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