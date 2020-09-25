Аваков назвал пятый вид войны России против Украины

Агрессор наступает на Украину по всем направлениям – от боевых действий до атак в интернете

Только за прошлый год на Украину было совершено сотни кибератак. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Россия против Украины бросает не только танки и солдат, но и ведет кибервойну.

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Об этом он сказал во время ZOOM-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности".

По его словам, открытое и свободное киберпространство дает не только возможность для развития инноваций, но и является новой площадкой для новых видов преступлений. Он отметил, что в Украине за последние пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза.

"Киберпространство несет угрозу национальной и международной безопасности. Сегодня мы вынуждены констатировать, что киберпространство становится пятой сферой ведения боевых действий, в том числе против Украины. Наряду с традиционными – земля, воздух, море и космос – теперь еще и киберпространство. К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны. Агрессия со стороны РФ состоялась не только в виде военных действий, информационных кампаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны. Мы понимаем, что агрессор адаптируется к основным тенденциям современности – глобализации и информатизации – и действует разновекторно, используя цифровое пространство с другими агрессивными действиями, пытается оказать влияние на наше государство. Учитывая эти аспекты, мы также должны развиваться и трансформироваться", – сказал Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в СНБО выявили утечку данных. Украинские специалисты обнаружили, что в DarkNet опубликован перечень почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозу направления на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры Украины. Однако по результатам проверки СБУ не нашла угрозы в масштабной утечке данных о почти трех миллионах сайтов.

Также в СНБО предупреждали о кибератаке, которая могла бы отключать интернет по всей Украине. В июне одна из кибератак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/с. В результате на 30 минут отключилось 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров.

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