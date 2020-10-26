Аукнется в будущем: в "Слуге народа" оценили последствия низкой явки на выборах

Явка на прошедших местных выборах оказалась даже меньше, чем в 2015 году – около 37%. В следующие 5 лет это может обернуться тем, что легитимность избранных мэров будет ставиться под вопрос.

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Об этом в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина" 25 октября заявил председатель партии и первый зампред фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"То, что мы сейчас можем прогнозировать – это будет много попыток горсоветов "снимать" мэров и так далее"

При этом Корниенко обещает, что его политическая сила, представители которой вошли в городские советы почти всех крупных областных центров, не станут в этом участвовать "если это будет безосновательно".

"Можно прогнозировать, что такая низкая явка может, к сожалению, вызвать эти вопросы на следующие пять лет", – считает нардеп.

Напомним, что 25 октября в Украине завершились местные выборы. В этот день полиция зафиксировала 4375 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

В свою очередь, Комитет избирателей Украины считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах может затянуться очень надолго, в частности из-за избирательной борьбы и несовершенства законодательства.

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