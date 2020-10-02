Атаковать не будем: почему Украина не введет эмбарго против Беларуси

Экономические санкции против Минска могут ударить по самому Киеву, говорит Дмитрий Кулеба

Украина намерена присоединиться к персональным санкциям против руководства Беларуси, которые ввел Евросоюз, однако участвовать в каких-то то экономических санкциях против Минска, ограничивать торговлю Киев не планирует. И на то есть важные причины, о которых рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Реклама

Об этом сообщает BBC Украина.

"Что касается экономического взаимодействия – мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже – мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введение каких-либо ограничений на торговлю", – сообщил Кулеба.

По его словам, белорусско-украинская торговля является взаимовыгодной, поэтому введение ответных торговых санкций Украиной или Беларусью не будет разумным шагом. Однако эта позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, у нас есть высокая взаимодействие и в военно-торговом секторе", – объяснил министр.

В тренде Трамп, Макрон и Путин призвали к прекращению войны в Нагорном Карабахе

Реклама

Напомним, экономический обозреватель Алексей Кущ рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что Украине лучше воздержаться от экономических санкций против Беларуси, чтобы самой не потерять десятки миллиардов долларов.

А тем временем, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама