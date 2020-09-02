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Арсений Яценюк об отравлении Навального: хватит делать вид, что это допустимо

2 сентября, 21:45

Геннадий Петренко

"Это просто удар за ударом против нас", - отметил экс-премьер

Отравление Навального – это не просто тревожная новость, "это постоянный сигнал тревоги. Это просто удар за ударом против нас", – отметил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своем посте на Facebook.

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Он отметил, что после заявления немецких властей очевидный вывод, что Алексея Навального отравил режим Путина "так же, как режим Путина убивает украинцев, грузин, молдаван, сирийцев, чеченцев и британцев, как убил пассажиров МН-17. Как убивает всех, кто с ним не согласен"

"Запад, пробудись. Хватит делать вид, что это допустимо. Становитесь и боритесь, как борется Украины. Stand up and fight!"- написал Арсений Яценюк.

Напомним, сегодня, 2 сентября, правительство Германии назвало яд, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального – им оказалось печально известное нервно-паралитическое вещество "Новичок".

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Накануне Россия запросила у Германии биологический материал Навального "для сравнительного исследования".

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Алексея Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен.

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Арсений Яценюк
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