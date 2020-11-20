Арсений Яценюк: Наша цель – создать "пояс безопасности" в Европе

Для Запада критически важно, чтобы Украина, Молдова и Грузия стали членами ЕС и НАТО, говорит политик

После того, как в Молдове сменился президент, Украина вместе с этой соседней страной и Грузией могли бы создать своего рода "пояс безопасности" в Европе после вступления в Европейский Союз.

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Об этом сказал во время очередной онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности глава КФБ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Он считает критически важным для Запада, чтобы Молдова, Украина и Грузия были частью Европейского Союза и НАТО.

"Нам нужен план действий и дорожная карта. Это будет непростой путь, но нам надо достичь цели – создать "пояс демократий", "пояс свободы" в Европе, расширить Европу и сделать Украину, Молдову и Грузию членами ЕС", – говорит политик.

При этом Яценюк призвал ЕС и США поддержать Беларусь, которую пытается контролировать президент РФ Владимир Путин, и народ которой сейчас борется за свободу. Также он считает, что с победой Майи Санду на выборах Молдова избавилась от пророссийского президента и влияния Путина в этой стране.

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"Это не просто победа Майи Санду на этих очень сложных выборах. На самом деле эти выборы выиграли народ Молдовы, народы ЕС и весь свободный мир. Кто проиграл? Мы знаем это имя, и это не господин Додон. Это – Путин. Ведь лично он поддерживал пророссийского президента на территории независимой Молдовы", – сказал глава КФБ.

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Яценюк указал на схожесть ситуации в Молдове и Украине: войска РФ в Приднестровье, на Донбассе и в Крыму, Россия подорвала территориальную целостность и демократию обеих стран. Он рассчитывает на тесный диалог Киева и Кишинева

"Мы должны стоять плечом к плечу. Ведь мы боремся за наши страны, наши народы. И боремся с одним из сильнейших врагов – Путиным. Поверьте, Путин никогда не оставит свой план – контролировать Молдову, Украину и Грузию. Его главная цель – восстановить Советский Союз. И в этом он сосредоточен на Молдове, Украине и Грузии", – подчеркнул политик.

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Яценюк уже заявлял, что задача России – гражданская война в Украине. Комментируя недавние обыски в Музее Революции Достоинства, он отметил, что все эти события – не случайность.

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