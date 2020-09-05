Арсений Яценюк: ЕС и США не должны допустить, чтобы Путин захватил Беларусь (видео)

Экс-премьер заявил, что Америке и Евросоюзу "нельзя прятать голову в песок"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" 4 сентября об опасности позиции стран Запада, которые дистанцируются от политического кризиса в Беларуси, что может сыграть на руку Кремлю.

"ЕС и США нельзя прятать голову в песок. Чем слабее и чем беззубее Запад, тем более вооруженный и сильный будет Путин", – заявил политик.

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Арсений Яценюк отметил, что Беларусь и персонально Лукашенко, к сожалению, экономически зависимы от России. Точно также страна зависима от РФ и в сфере безопасности и в военном компоненте.

"В сложившихся условиях для Путина выгоднее всего тот Лукашенко, который есть сейчас. Еще желательно, чтобы Лукашенко был в крови по шею. Для того, чтобы полностью убрать Беларусь под себя", – отметил Яценюк.

Лидер "Народного фронта" обратился в Европейскому Союзу и американским партнерам:

"Это неправильно, когда только три страны-члены Европейского Союза принимают решение о введении санкций против белорусских властей, а сам ЕС еще не выработал общей политики по отношению к Беларуси. Зато Путин выработал политику и по отношению к Беларуси, и по отношению к Украине, Грузии, Молдове, – и по отношению к Западу в целом. Чем слабее и чем беззубее Запад, тем Путин будет сильнее и лучше вооружен. Мы сегодня должны защищать право белорусского народа на выбор, честный выбор своего президента и своего парламента".

Яценюк подчеркнул, что нельзя рассматривать "разговоры о том, что якобы Лукашенко предлагает конституционную реформу". Арсений Яценюк напомнил, что Путин когда-то тоже предлагал Украине конституционную реформу – федерализацию с особыми статусами. Но такие игры Кремля представляют опасность для всего мирового порядка.

"Защищая Беларусь, мы в том числе защищаем Украину, – заявил политик. – Это предмет национальной безопасности для украинского государства – если Беларусь попадет полностью под влияние России и Путин введет танки".

Лидер "Народного фронта" добавил, что был удивлен словам представителей белорусской оппозиции, которые говорят, что Путин не пойдет на то, чтобы вводить войска. Яценюк напомнил им об оккупации Крыма и захвате территорий в Донецкой и Луганской областях, где появились т.н. "ЛНР-ДНР".

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Путин борется за восстановление советской империи, подчеркнул Арсений Яценюк:

"Советская империя без Украины в первую очередь и Беларуси во вторую очередь – невозможна. Поэтому Путину нельзя дать возможность захватить Беларусь, как украинский народ не позволил захватить ему Украину".

Напомним, что ранее Арсений Яценюк поприветствовал решение о санкциях против Лукашенко.

"Призывы к Европе не остались неуслышанными", – отметил он в своем посте в Facebook 31 августа.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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