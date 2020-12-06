"Армия выполняет бесценную миссию": Яценюк поздравил военных с праздником

Украинская армия защищает не только на передовой

Экс-премьер-министр, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинских военных с Днем ВСУ.

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Об этом сообщает пресс служба партии "Народный фронт".

"Сегодня день национальной гордости. Гордости за Вооруженные силы Украины. Солдат, добровольцев и ветеранов, которые защитили и продолжают защищать наше государство", – написал Яценюк.

Он добавил, что Украина должна помнить о времени, когда армию сознательно уничтожали, чтобы не позволить этого снова.

Арсений Яценюк подчеркнул, что гордится патриотами, волонтерами, добровольцами, офицерами, личным составом ВСУ, которые в 2014 году восстанавливали армию, способную остановить врага.

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"Горжусь работой своего правительства, в кратчайшее время консолидировал государственные возможности для возрождения боеспособности Вооруженных Сил. Это был успех всей страны, в результате сохранил нашу Независимость и Свободу. Горжусь каждым украинским бойцом, который в окопах оберегает жизнь страны", – добавил Яценюк.

Он отметил, что украинская армия защищает не только на передовой.

"Ни одна власть в стране, где патриотические Вооруженные силы имеют высокий авторитет, никогда не рискнет пойти на открытую измену, бросив вызов всему народу. И в этом смысле наша армия выполняет бесценную историческую государственно миссию", – подчеркнул Арсений Яценюк.

недавно Арсений Яценюк поздравил украинский с годовщиной Всеукраинского референдума 1991 года и народного веча 1 декабря 2013.

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