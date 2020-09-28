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Армения обвинила Турцию в участии в войне в Карабахе

28 сентября, 15:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ереван утверждает, что Анкара более 20 лет назад осуществляла блокаду Армении

После заявления "президента" Нагорного Карабаха, что в вооруженном конфликте вокруг непризнанной "республики" Турция воюет на стороне Азербайджана, с похожим обвинением выступил МИД Армении.

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Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано в Facebook.

В Ереване заявили, что Баку получает широкую военно-политическую поддержку Анкары, и вспомнили, что Турция поддержала Азербайджан в рамках карабахского конфликта еще с 90-х годов прошлого века, когда подвергла сухопутной блокаде Республику Армения.

В заявлении армянского дипломатического ведомства говорится, что бок о бок с азербайджанскими солдатами воюют турецкие специалисты, которые используют турецкую военную технику, турецкие беспилотники и турецкие самолеты.

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Со ссылкой на источники МИД Армении утверждает, что Турция вербует иностранных боевиков и перемещает их в Азербайджан. Кроме того, Анкара на уровне высшего руководства оказывает Баку полноценную политическую и пропагандистскую поддержку.

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Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан в его конфликте с Арменией. По его словам, пора положить конец армянской оккупации Нагорного Карабаха.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Турция война обвинения нагорный карабах вооруженный конфликт
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