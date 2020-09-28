Армения и Азербайджан обменялись пропагандистскими "ударами"

Пока военные гибнут на поле боя, пропаганда ведет свою бескровную «войну»

Пока вооруженные cилы Армении и Азербайджана наносят удары друг по другу на поле боя, пропаганда Еревана и Баку также не остается в стороне от вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

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Об одном из таких "ударов" сообщает Единый инфоцентр Армении на своей странице в Facebook.

Например, "президент" непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что тысячи добровольцев уже пополнили ряды Армии обороны Карабаха, и зачастую люди добираются до военкоматов раньше, чем им приходит повестка.

"Мы сильны, как наши горы, а враг везде проваливается под нашими ногами. Победа будет за нами", – пафосно заявил глава сепаратистского образования, уточнив, что в Карабах прибыло много приезжих с Армении, кроме того, сотни заявок поступает от диаспоры.

Реклама Армянские добровольцы в Ереване / Фото: Melik Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Пропаганда Азербайджана не осталась в долгу и нанесла ответный "удар", призванный доказать, что моральный дух граждан республики также высок, как никогда. Информагентство APA сообщает, что в Баку улицы и проспекты, жилые и нежилые дома, объекты общественного питания, государственные и частные предприятия, частные автомобили и автобусы были украшены государственными флагами.

А все опрошенные агентством граждане желают военным своей страны окончательной победы на поле боя:

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан в его конфликте с Арменией. По его словам, пора положить конец армянской оккупации Нагорного Карабаха.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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