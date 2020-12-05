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Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными "всех на всех"

5 декабря, 16:53

Ольга Литвин Ольга Литвин

Премьер-министр Армении надеется, что и в дальнейшем не возникнут проблемы с обменом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренности с Азербайджаном относительно обмена пленными после войны в Нагорном Карабахе.

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Об этом Пашинян заявил во время видеообращения, которое было опубликовано на его странице в Фейсбуке.

"Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех". Это касается не только тех, кого взяли в плен в последние месяцы, но и тех, кто попал в плен раньше", — сказал Пашинян.

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Премьер-министр Армении намерен создать такие механизмы, чтобы в будущем не возникали проблемы с обменом, если станут известны новые имена пленных.

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Он добавил, что Армения вывезла более 600 тел из зоны конфликта. Более 500-м из них необходима идентификация. С большой вероятностью это тела пропавших без вести.

Напомним, в Баку насчитали более 2,7 тысячи погибших военнослужащих, некоторых невозможно опознать визуально.

Кроме того, правительство Франции не признает и не собирается признавать Нагорно-Карабахскую республику.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах обмен пленными
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