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Аризона тоже подтвердила победу Джо Байдена

30 ноября, 20:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У Трампа остался только один оспариваемый штат – где еще не подтвердили победу одного из кандидатов – Висконсин

Власти Аризоны засвидетельствовал победу демократа Джо Байдена в штате и нанесли последний удар по кампании президента Дональда Трампа, направленной на отмену его поражения.

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Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

Таком образом, Висконсин остается последним оспариваемым штатом на поле битвы, который официально закрепил результаты своих выборов.

Официальный опрос был проведен в Фениксе госсекретарем Кэти Хоббс. За процессом наблюдали губернатор Дуг Дьюси, генеральный прокурор Марк Брнович и председатель Верховного суда штата Роберт Брутинель.

Документ подтверждает, что Байден выиграл в штате, и инициирует назначение выборщиков, которые подадут 11 голосов коллегии выборщиков штата Аризона за Байдена на встрече 14 декабря, если не вмешается суд.

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На данный момент у Байдена 306 голосов выборщиков, у Трампа – 232.

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Ранее сообщалось, что в Аризоне действующий глава государства Дональд Трамп сократил отрыв от Джо Байдена, однако президент-республиканец так и не смог догнать кандидата-демократа.

Позже стало известно, что Байден набрал 49,4% голосов избирателей Аризоны, а за Трампа проголосовали 49,1% жителей штата. Разница между соперниками составила более 11 тыс. голосов.

Напомним, 24 ноября избирательный совет штата Миннесота единогласно подтвердил результаты выборов, согласно которым кандидат Байден опередил Трампа.

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Источник: Сегодня

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