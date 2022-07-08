Арестович сказал, когда Украина вернет себе Херсон

Советник главы ОП назвал необходимое условие

Арестович оценил перспективы возвращения Херсона под власть Украины / Фото: Facebook/Алексей Арестович, Генеральный штаб ВСУ

Украина сможет освободить Херсон при условии, что накопит на том направлении достаточно артиллерии. Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович. Видео он выложил на своем YouTube-канале.

"Там все просто. Когда накопим войска, силы и средства, чтобы его взять, мы его возьмем и заберем. Там сложная местность, российская оборона в 2-3 ряда позакапывалась везде. Поэтому нужно очень много артиллерии, тех же HIMARS, чтобы этот вопрос закончить. Но поскольку они в основном сейчас давят нас на востоке, то мы вынуждены реагировать на восток. Война же — двусторонний процесс. Мы пошли на Херсон, а они на Харьковщину. Мы хотели бы перебросить артиллерию на Херсон, а они давят Изюм и Попасную, и мы вынуждены перебрасывать артиллерию туда. Но поскольку она идет и накапливается, придет время, когда Херсон будет свободным. И, думаю, быстрее, чем многие ожидают", — сказал он.

Арестович рассказал, каковы будут последствия, когда ВСУ отобьет Херсон.

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"А это будет тяжелейший удар для них, это будет катастрофа в России. Посмотрите, как они Змеиный переживали. Где тот Змеиный, а где Херсон — крупный обласной центр, где они уже запланировали "Херсонскую народную республику" и референдум. Мы вернем его 100%, когда — я не знаю планы Генштаба, но что вернем, в этом я не смомневаюсь. В Украине и мире будет сильнейший моральный подъем, а в России будет моральный кризис", — сказал он.

ВСУ заставили Россию взять "паузу"

Россия объявила о "паузе" после того, как украинские защитники сбили им темпы подготовки к наступлению. Удары по складам существенно ослабили оккупантов. Сил и средств у врага все меньше, заявил Арестович. Россияне взяли паузу и держатся за нее. Хотя подготовка к наступлению не остановилась, ее темпы замедлились.

"Концентрация ресурсов, создание логистических сетей, так называемый подвоз боеприпасов и других материальных запасов и горючего. Удары по складам существенно ослабили возможность это сделать быстро и организованно", – сказал Арестович.

Тем временем военный эксперт Олег Жданов заявил, что очень скоро российские войска в Украине ощутят острую нехватку боеприпасов. Причина в том, что ВСУ при помощи западных вооружений планомерно уничтожает их склады.