Арестович рассказал при каких условиях пойдет в президенты

Советник главы ОП объяснил, будет ли баллотироваться

Арестович рассказал, когда попытается баллотироваться на главу государства / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал условия, при которых он может баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в интервью PROpeople.

"Да ну, это смешно... Это нужна огромная кампания, нужна куча денег, нужна команда, чтобы это все проводить. Опять же, когда баллотироваться? Сейчас, если президент пойдет на второй срок, я точно не буду этого делать, чтобы его не подставлять и не отнимать. После президента — посмотрим, может быть, и я баллотируюсь. Я живу по принципу "судьба мне дорогу укажет", так что я в этом отношении очень спокоен. Если будет нужно, чтобы я стал президентом — так я стану и так", — сказал советник главы Офиса президента.

О чем еще говорил Арестович

Ранее Арестович рассказал, что после удара ВСУ по складам боеприпасов и пункту управления оккупантов в Новой Каховке оттуда эвакуировали VIP-раненых.

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Также Алексей Арестович говорил о том, что Украина сможет освободить Херсон при условии, что накопит на том направлении достаточно артиллерии.