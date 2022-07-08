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Арестович рассказал, как ВСУ заставили Россию взять "паузу"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 июля, 11:34
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В то же время подготовка оккупантов к наступлению не остановилась
Арестович сообщил, как ВСУ ослабили оккупантов.
Арестович сообщил, как ВСУ ослабили оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия объявила о "паузе" после того, как украинские защитники сбили им темпы подготовки к наступлению. Удары по слогам существенно ослабили оккупантов. Сил и средств у врага все меньше.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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По его словам, россияне взяли паузу и держатся за нее. Хотя подготовка к наступлению не остановилась, ее темпы замедлились.

"Концентрация ресурсов, создание логистических сетей, так называемый подвоз боеприпасов и других материальных запасов и горючего. Удары по складам существенно ослабили возможность это сделать быстро и организованно", – сказал Арестович.

Как пишет "ТСН", дальнейшая подготовка наступления на второй линии – теперь это нетривиальная задача, потому что их запасы "прорежены" и будут уменьшаться.

"Поэтому для них конкретную проблему создает подготовка к наступлению", – отметил Арестович.

Советник главы ОП убежден, что наступление с попыткой прорыва на данном этапе для россиян невозможно, ведь их материальные запасы сильно пострадали.

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"Тактические действия они ведут, отдельные роты пытаются куда-то двигаться, артиллерия работает с двух сторон. Наступление с попыткой прорыва сейчас для них – это трудная задача из-за того, что материальные запасы существенно пострадали. И артиллерия там не очень "свирепствует", потому что там тоже есть проблемы со снарядами теперь", – отметил Арестович.

Он добавил, что ВСУ "сбили темп" оккупантов и "дали им под дых".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в значительной степени инициировали оперативную паузу в Украине. Министерство обороны России ежедневно с начала войны заявляло о территориальных "приобретениях", но перестало это делать с момента завершения окружения Лисичанска.

Также сайт "Сегодня" писал, что Арестович дал новый прогноз по окончанию войны в Украине. Советник главы ОП предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" через 2,5 года.

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